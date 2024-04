Veja onde se vacinar contra gripe e covid neste sábado em Campo Grande

O plantão de vacinação em Campo Grande neste sábado (06), acontece em dois shoppings e em duas unidades de saúde da Capital. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo covid-19 e gripe. Não estará sendo aplicada a vacina contra a dengue.

Quem prefirir pode ir até o Shopping Norte Sul Plaza, até às 18h; já no Shopping Pátio Central será somente até às 16h; e nas Unidades de Saúde Moreninha e Aero Rancho Granja, até as 17h. Já no domingo (07), apenas o Shopping Norte Sul Plaza estará vacinando, das 10h às 18h.

