Veja quais ruas ficarão interditadas neste fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições no decorrer do fim de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Domingo, dia 26 maio de 2024

Associação de Moradores do Bairro Guanandi I;

Rua Antônio Siufi entre a Rua Itaguassu e Rua Iracema

Das 07h30 até às 18h;

Ação Social Associação de Moradores do Conjunto Aero Rancho;

Das 09h até às 17h;

Rua Sônia Ribeiro entre Av. Campestre e Rua Laura Ashley.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também