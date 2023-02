Vereadores debatem valor da tarifa de ônibus que deve ser "anunciada em R$ 4,65"

Durante Sessão Ordinária na Câmara dos Vereadores nesta terça-feira (14), foi aprovado por maioria o projeto 853/23 que isenta o Consórcio Guaicurus do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em cerca de R$ 10,8 milhões.

O vereador Beto Avelar (PSD), líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara, pediu a votação favorável do projeto, pois segundo ele, beneficiaria os usuários do transporte coletivo.

O presidente da Casa de Leis, vereador Carlão, lembrou que se o projeto não fosse aprovado, voltaria a discussão do valor da tarifa. “Essa isenção, depende do usuário e chega ao teto de R$ 900 mil a R$ 1 milhão. A passagem de R$ 4,65 depende desse projeto, se a Câmara rejeitar, a passagem será rediscutida e pode ir atá R$ 5 reais, a votação é para manter no valor que a prefeita vai anunciar”, falou em sessão.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), é cobrado pelos municípios e pelo Distrito Federal. Por isso, todos os valores recolhidos a título de ISS são destinados aos cofres públicos municipais.

A prefeitura recorreu a isenção para evitar um aumento ainda maior na tarifa. O anuncio do valor seria anunciado e fechado após o Estado definir o repasse para a isenção da taxa dos estudantes da Rede Estadual de Ensino. Nesta segunda-feira (13) o governador Eduardo Riedel (PSDB) anunciou repasse de R$ 10 milhões para custear o transporte dos alunos.



Ainda conforme discussão na Câmara, a Prefeita Adriane Lopes deve anunciar o valor da tarifa em R$ 4,65 ainda nesta semana.

A aprovação foi unânime, e o vereador Marcos Tabosa (PDT) foi o único vereador a votar contra a isenção ao Consórcio Guaicurus.

