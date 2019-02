Viadutos da capital são vistoriados por prefeito e secretário

O prefeito Marquinhos Trad, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, e o secretário-adjunto, Ariel Serra, vistoriaram o viaduto da avenida Afonso Pena com a rua Ceará, na manhã desta terça-feira (12).

O secretário-adjunto da Sisep, Ariel Serra, explica que as visitas são frequentes em viadutos, obras de arte e patrimônios públicos da capital, onde são feitas manutenções necessárias.

“Quando detectamos um problema sério, contratamos um especialista e não encontramos nenhum viaduto ou qualquer tipo de ponte que tem demandado este serviço. Agora, manutenção rotineira, a gente faz todo dia. Aqui no viaduto da rua Ceará com a avenida Afonso Pena é um caso de manutenção rotineira, que vamos começar nesta semana”, explicou. Serra relata o caso de outro viaduto, localizado na Ricardo Brandão, que receberá manutenção preventiva nos próximos dias para reforçar o material colocado no gabião. Neste caso, as pedras serão retiradas e substituídas, sem que isso afete a estrutura.

Durante a visita, o prefeito Marquinhos Trad destacou que segundo engenheiros, no viaduto da Ceará, o problema está na estética.

“O rompimento da argamassa não significa o rompimento da base estrutural do viaduto da avenida Afonso Pena com a rua Ceará, que passa por manutenção constante. Primeiramente, estamos verificando a estrutura e depois a estética. Neste viaduto haverá a substituição da argamassa”, relatou o prefeito.

Nesta tarde a equipe da Prefeitura de Campo Grande visita o viaduto localizado na Costa e Silva, na saída pra São Paulo, próximo ao Estádio Morenão.

