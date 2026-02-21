Menu
Vídeo: Após ter benefício cortado, homem com deficiência não consegue atendimento no INSS

Valmir tinha perícia marcada para este sábado (21), mas agência no Centro estava fechada

21 fevereiro 2026 - 17h12Sarah Chaves

Um homem com deficiência intelectual teve o Benefício de Prestação Continuada (LOAS) suspenso e, ao procurar atendimento para reavaliação neste sábado (21), encontrou a agência do INSS fechada no Centro de Campo Grande.

Valmir Vereiro Ferreira tinha atendimento agendado para as 12h na unidade localizada na Rua 26 de Agosto. Ele foi até o local acompanhado da mãe, de 75 anos, para tentar regularizar a situação após o corte do benefício, considerado pela família como indevido, já que a deficiência é permanente e incapacitante. 

Morador da área rural de Anhanduí, distrito de Sidrolândia, a família de Valmir percorreu dezenas de quilômetros até a Capital. Segundo relato da sobrinha, a família havia sido orientada a realizar avaliação social e reavaliação da deficiência para comprovar a condição, mesmo com diagnóstico antigo.

Ao chegar à agência, por volta de 12h, apenas um guarda estava no local e informou que não haveria atendimento. Não foi apresentada justificativa formal nem previsão de nova data para a perícia.

A situação revoltou os familiares, que apontam  prejuízo:,primeiro, a suspensão do benefício essencial para a subsistência de Valmir; depois, a ausência de atendimento no dia e horário agendados.

O JD1 Notícias entrou em contato com o Ministério da Previdência Social e aguarda posicionamento sobre o caso.

 

