Vídeo – Morador é flagrado jogando lixo ao lado de Ceinf

Um morador do Jardim Hortência foi flagrado, na tarde da última quarta-feira (11), descartando, da carroceria do seu carro da marca Ford/Pampa de placas AEI 2327, lixo em um terreno localizado ao lado do Ceinf Michele Regina Locatelli. O que mais impressiona é que o cidadão não se importou com as máquinas da prefeitura que realizam a limpeza da área, mesmo com a equipe trabalhando, o infrator continuou a sujar o local.

É comum a imprensa produzir materiais com problemas da cidade e cobrando providências do poder público sejam situações da saúde pública, atendimento em órgãos públicos, falta de asfalto nos bairros, sinalizações nas ruas entre outros fatores. E assim somos um apoio da sociedade para cobrar o que de direito do cidadão, mas e quando o próprio cidadão que não exerce a sua cidadania? É o que está acontecendo na região do Hortência. De acordo com um funcionário da prefeitura, o homem não respeita o trabalho da equipe de limpeza e joga o lixo sem se preocupar com nada.

“Então né, filmei a ação do rapaz, achei errado. Estamos limpando o terreno, pois os moradores reclamaram, mas todos os dias vem este cidadão jogar lixo. Ele nem se importa com e gente, não respeita o nossos trabalho e nem o seus vizinhos de bairro”, protestou.

“Mas é isso né, brasileiro sendo brasileiro e campo-grandense sendo ‘porco’, não deixou nem a gente terminar o serviço”, completou.

O mais incrível que a infração não é cometida apenas por uma pessoa, mas vários outros também comete o crime, há pessoas que chegam em carroças e despejam os detritos, mesmo após a limpeza que a prefeitura realiza no local, que fica ao lado de um Ceinf.

Decat

O JD1 Notícias entrou em contato com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat). Conforme posição de um dos investigadores da Polícia Civil, que não pediu para não ter o nome publicado, a ação do morador é crime que está previsto no artigo 54 da lei 9605/98.

Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ainda de acordo com o investigador, as testemunhas devem denunciar a atitude do indivíduo que comete a infração ligando na Decat no telefone (67) 3325-2567 / 3382-9271.

