Vídeo - Shoppings e academias poderão reabrir amanhã

O prefeito Marquinhos Trad afirmou nesta quinta-feira (16) que a partir desta sexta-feira (17), shoppings centers que tiverem o plano de biossegurança aprovados poderão reabrir. De acordo com o secretário da Semadur, Luiz Eduardo Costa, ainda faltam ser apresentados os planos dos shoppings Campo Grande e Bosque dos Ipês.

“Não podemos determinar a abertura por vontade própria. Isso é um risco por mais que você esteja com vontade de sair da sua casa, se quiserem ir a shopping, pelo menos o cidadão tem alguma segurança”, disse o prefeito.

Marquinhos também disse que as academias poderão abrir a partir de amanhã, desde que cumpram o regramento confeccionado em parceria donos de academia, profissionais e o Conselho de Educação Física. O decreto com as recomendações para abertura de academias deve ser publicado nesta tarde.

A declaração do prefeito foi feita em live nesta manhã, assista:

