Vítimas do tráfico, oito araras-canindé serão reintroduzidas no Pantanal

Oito araras-canindé chegaram em Campo Grande no fim da noite dessa terça-feira (11), para serem reintroduzidas na natureza. Os animais são vítimas do tráfico e passaram quatro anos sob os cuidados da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.

Foto: Alice Soares de Oliveira

Os animais foram trazidos para Mato Grosso do Sul pelo avião solidário da LATAM, um programa que há mais de 10 anos coloca à disposição da América do Sul para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais.

Conforme a secretaria de São Paulo, as aves foram resgatadas ainda recém-nascidas após serem vítimas do tráfico de animais. Elas receberam cuidados de alimentação assistida, tratamento parasitário, banho de sol e exames.

As araras foram embarcadas em um voo que partiu do aeroporto de São Paulo/Guarulhos e pousou na Capital Sul-mato-grossense. Em seguida, elas foram transportadas para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) do IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), onde serão encaminhadas para soltura no Pantanal.

