Viu a Loló? Cachorrinha desaparece ao 'fugir' de casa no Itanhangá Park

Aproveitando um momento de descuido a cachorrinha da raça spitz alemão, identificada pelo nome de Loló, fugiu da casa onde mora na Rua dos Vendas, região do bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. A fuga aconteceu durante o final da tarde de ontem (27) e a suspeita é de que ela tenha sido ‘carregada’ por estranhos.

A dona da cachorrinha, Liz Derzi, contou ao JD1 Notícias que uma testemunha viu o animal assustado tentando atravessar a rua e depois ser pego por uma pessoa. “Ela fugiu quando abrimos o portão e o segurança, apesar de estar lá na frente não a viu sair. Uma mulher disse ter visto um Uno branco ligar o pisca alerta, parar e pegar a Loló”.

Depois disso, o animal não foi mais visto e tem preocupado a tutora, que está até mesmo oferecendo recompensa para quem devolve-la.

Liz espera que as câmeras de segurança do entorno de sua residência ajudem a identificar quem era a pessoa do veículo.

Viu a Loló ou tem alguma informação sobre seu paradeiro? Entre em contato com através do (67) 9 9295-4840 – ligação ou mensagem via WhatsApp.

Deixe seu Comentário

Leia Também