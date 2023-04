Viu a Mab? Gatinha está desaparecida no Jardim Jacy

Uma gatinha que atende pelo nome de Mab, sumiu na madrugada da última quinta-feira (13), no bairro Jardim Jacy, na Capital. De pelagem tricolor, a gata tem olhos esverdeados. A família está oferecendo recompensa de mil reais para quem a encontrar.

De acordo com uma das tutoras, Júlia Funes, a gatinha nunca tinha desaparecido antes, pois nunca teve contato com a rua. "Ela é muito amada, nunca teve acesso à rua. Estamos desesperados!", disse ela ao JD1.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro da Mab, podem entrar em contato com pelos números (67) 99348-5115 ou (67) 99135-8562.

