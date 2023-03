Viu a Mia? Dona oferece recompensa de R$ 500 por gatinha desaparecida na Capital

Mia, uma gatinha siamês de 4 anos, está desaparecida desde a última quinta-feira (16), em Campo Grande. O pet escapou da casa onde vive, no bairro Monte Carlo. A tutora, Ana Paula Alves, oferece uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar e devolver o animal à famíla.

“Mia é castrada, não é acostumada a sair de casa, e possui uma manchinha um pouco mais clara nas costas, que tem pelo arrepiado”, explicou a Ana Paula.

Segundo ainda a tutora, já mandaram fotos de animais parecidos com Mia, mas nenhuma era o animal de estimação. "Me mandaram foto de alguns, fui verificar, mas não era ela. Ela tem uma manchinha um pouco mais clara nas costas e o pelo fica arrepiado nessa parte. Estamos desesperados", relatou.

Quem souber do paradeiro da gatinha, pode entrar em contato com a jovem pelo WhatsApp (67) 99334-5304. Ajude a encontrar Mia!

