Viu o Éder? Rapaz desaparece e preocupa família em Campo Grande

Éder Prudêncio de Oliveira Ribas, de 26 anos, está desaparecido desde a noite desta segunda-feira (21) e a família pede ajuda para encontrá-lo. O desaparecimento aconteceu em Campo Grande.

Nas redes sociais e em grupos do WhatsApp, há grande movimentação para que qualquer informação seja disponibilizada para conseguir encontrá-lo.

"Se alguém souber de algo, por favor, entrem em contato", escreveu a tia nas redes sociais em uma publicação, que já conta com grande número de comentários.

O JD1 Notícias apurou que o pai de Éder descobriu que ele teve uma briga com a namorada enquanto estava em um condomínio, no centro de Campo Grande - no local, o rapaz mora com mais 3 amigos.

Um desses amigos, ainda conforme o apurado pela reportagem, teria dito para o pai do rapaz, que após a briga com a namorada, Ribas teve um momento de fúria ou "espécie de um surto", deixando o local a pé, em destino ignorado.

Buscas teriam sido realizadas no entorno do condomínio e em bairros próximos, mas até o momento, ele não foi localizado. O rapaz estaria trajando uma camiseta regata, de cor branca e bermuda clara.

Qualquer informação pode ser repassada para familiares pelos seguintes telefones: (67) 99290-7953; (67) 99112-0009; (67) 98137-6840.

