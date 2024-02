Viu o Thor? Cachorro sumiu no bairro Universitário na semana passada

Um cachorro que atende pelo nome de Thor está desaparecido desde o dia 13, na 'terça de Carnaval'. Ele sumiu na região do bairro Universitário, próximo da Rua Vitor Meireles, em Campo Grande. Thor é da raça vira-lata, de porte médio e pelagem preta.

Segundo informações, o animal tem uma plaquinha no pescoço, onde está escrito o número de telefone do tutor. "No Carnaval saimos com o carro e não percebemos que ele fugiu. Só vimos quando chegamos à noite. Desde então estamos procurando por ele", disse o dono ao JD1.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do Thor, podem entrar em contato pelos números (67) 99890-5791 ou (67) 99281-4603. Ajude a encontrar!

