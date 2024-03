XÃ´, dengue! MS adere ao 'Dia D' em mobilizaÃ§Ã£o nacional contra doenÃ§a

Diminuir o índice de focos e combater diretamente o mosquito transmissor da dengue. Mato Grosso do Sul também adere ao 'Dia D', mobilização nacional feira pelo Ministério da Saúde neste sábado (2), para inibir os avanços da doença.

Coordenada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), a ação acontece de forma simultânea nos 79 municípios.

As ações devem conta com Blitz Educativa a fim de reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, além de orientar a população sobre os cuidados para se evitar acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para formação de criadouros do mosquito.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone, a mobilização nacional contra a Dengue é um momento de união de forças. A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, destaca que este movimento já vem ocorrendo em todos os municípios do Estado.

A ação estratégica acontece neste sábado (2), das 9 horas às 11 horas, no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho, em Campo Grande.

O Estado tem desenvolvido ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde, para o enfrentamento às Arboviroses – Dengue, Chikungunya e Zika – nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. E desde o início do ano conta com a parceria de outras secretarias de forma transversal no combate ao Aedes aegypti.

