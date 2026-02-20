Menu
Zé Texeira reivindica obras em Itahum e manutenção em escola de Dourados

Os pedidos incluem regularização do sistema de bombeamento e melhorias nas instalações sanitárias

20 fevereiro 2026 - 10h12Sarah Chaves
Deputado estadual, Zé TeixeiraDeputado estadual, Zé Teixeira   (Victor Chileno)

A reforma dos banheiros da Escola Estadual Presidente Vargas e a regularização do abastecimento de água no Distrito de Itahum motivaram indicações apresentadas nesta quinta-feira (19) pelo deputado estadual Zé Teixeira ao Governo do Estado e a órgãos responsáveis.

Na área urbana de Dourados, o parlamentar solicitou ao Executivo manutenção imediata das instalações sanitárias da escola, que atende cerca de dois mil alunos. Segundo a demanda encaminhada, há falta de portas e desgaste na estrutura, o que compromete as condições de higiene. O pedido foi feito após solicitação do vereador Pedro Pepa.

Já no Distrito de Itahum, a comunidade enfrenta interrupções frequentes no fornecimento de água devido à precariedade do sistema de bombeamento. Conforme relatado, a substituição por uma bomba mais potente depende da modernização da rede elétrica. Diante disso, o deputado acionou a Secretaria de Estado de Governo (Segov), a Sanesul e a Energisa para viabilizar melhorias na infraestrutura e permitir a regularização do serviço.

Segundo o parlamentar, as medidas visam garantir condições básicas à população e assegurar estrutura adequada tanto para as famílias do distrito quanto para os estudantes da rede estadual.

