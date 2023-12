Onda de calor é "gostinho" para altas temperaturas de dezembro e janeiro

A nova onda de calor que está assolando boa parte do Brasil deste a última quinta-feira (14) é só um “gostinho” do que está por vir, já que previsões meteorológicas apontam que o pico de calor do El Niño deve ocorrer entre o final de dezembro deste ano e janeiro do ano que vem.

O período coincide com o verão, época que, apesar de ser marcada pelo calor, ainda registra uma aliviada nas altas temperaturas com as pancadas de chuva típicas da estação. Porém, devido à atividade do fenômeno, o período deve ser mais seco que o normal, com menos chuvas que anos anteriores.

Uma junção do fenômeno, com as altas temperaturas causadas pelo aquecimento global, irão resultar em 2023 possivelmente se encerrando como o mais quente já registrado na história do Brasil.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, em função do fenômeno, deve-se esperar um início de ano "anormal", com altas temperaturas e chuvas fortes, muito acima dos parâmetros vistos em anos anteriores, nas regiões Centro, Sul-Sudoeste e Sudeste do Estado.

O meteorologista alerta para uma possibilidade maior de enchentes e transbordamentos em rios e lagos nessas regiões. Além disso, em decorrência do excesso de chuvas de alta intensidade, as possibilidades de deslizamentos de terras, elevados números de raios, acúmulos de sedimentos, quedas de pontes, destruição de estradas e asfalto e quedas de arvores deve ser maior que o esperado.

As regiões Leste, Nordeste e Sudeste do Estado devem presenciar esses efeitos, porém, com menor intensidade.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) para o primeiro trimestre de 2024 (janeiro, fevereiro e março) aponta para um início de ano marcado por altas temperaturas e cada vez menos chuvas, resultado do “Super El Niño” que age sobre o Brasil.

Seguindo a previsão, as chuvas devem ficar ligeiramente abaixo e dentro da média histórica para o período, que virá acompanhada de temperatura máxima do ar entre 40ºC e 43ºC.

