Clima

Calor volta a ficar mais intenso nesta quinta e chuvas ficam longe de MS

Tempo fica mais estável perto do final de semana

04 dezembro 2025 - 06h50
Sol nas primeiras horas do dia em Campo GrandeSol nas primeiras horas do dia em Campo Grande   (Luiz Vinicius)
O tempo em Mato Grosso do Sul fica mais estável nesta quinta-feira, dia 4, e consequentemente, o calor volta a ficar mais intenso elevando as temperaturas em boa parte das cidades, afastando a possibilidade das chuvas.

A previsão indica que o tempo deve ficar mais firme, principalmente no sul, sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda podem ocorrer pancadas de chuvas e, em pontos isolados, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação as temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 33°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 29°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 30°C.

