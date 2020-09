Calorão volta e deve seguir até outubro

As condições de tempo seco, elevadas temperaturas e baixa umidade do ar, voltam a predominar no Mato Grosso do Sul. Isso deve dificultar o retorno gradativo do tempo chuvoso, previsto para a próxima segunda-feira (28), conforme relatório Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec-MS).

A coordenadora do Cemtec-MS, Franciane Rodrigues, explica que as condições do tempo deve “empurrar” a previsão de chuvas para depois do dia 12 de outubro. Durante esse período, ela alerta que é importante relembrar a população da situação de queimadas no pantanal. “Segue recomendações não tacar fogo, tomar o máximo cuidado possível, a gente estava esperando essa chuva no final do mês, para dar amenizar as condições, até por que ela ia passar bem sobre a região pantaneira de Mato Grosso, o centro de meteorologia de lá também já tinha observado a redução das chuvas”, relata.

A previsão de chuvas apenas para outubro também foi observada em reunião com representantes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na terça-feira (22), para a questão pantaneira. Na ocasião, foi debatido o panorama de como seriam as condições futuras com análise de mapas de previsão de tempo que apontaram para “tempo quente” até dia 12.



