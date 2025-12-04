Menu
Capital registra queda de 63% nas notificações de dengue após implantação do Método Wolbachia

A pesquisa analisou dados de 13 anos anteriores ao início da liberação dos Aedes aegypti com a estratégia

04 dezembro 2025 - 14h52Taynara Menezes    atualizado em 04/12/2025 às 16h31
Mesmo com a queda expressiva nas notificações, especialistas lembram que o controle do mosquito segue essencialMesmo com a queda expressiva nas notificações, especialistas lembram que o controle do mosquito segue essencial   (Foto: Divulgação)
Dr Canela

Campo Grande registrou uma redução de 63% nas notificações de dengue após a implantação do Método Wolbachia, segundo estudo aceito para publicação na edição de fevereiro de 2026 da The Lancet Regional Health – Americas. A pesquisa analisou dados de 13 anos anteriores ao início da liberação dos Aedes aegypti com Wolbachia e comparou com o período posterior à estabilização desses mosquitos na cidade.

O estudo aponta que, ao alcançar todo o território da Capital, a estratégia apresentou impacto significativo na diminuição da circulação do vírus. Pesquisadores destacam que os resultados reforçam o potencial do método como ferramenta complementar no enfrentamento à dengue em larga escala.

Mesmo com a queda expressiva nas notificações, especialistas lembram que o controle do mosquito segue essencial. A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, ressalta que a eliminação de focos continua sendo indispensável, já que não é possível distinguir o Aedes aegypti com Wolbachia daquele capaz de transmitir arboviroses.

Neste período, está em andamento a força-tarefa “Meu Bairro Limpo”, que realiza mutirões nas sete regiões da Capital, com coleta de materiais que possam servir de criadouros. De acordo com o gerente de Controle de Endemias Vetoriais, Rubens Bitancourt, os objetos podem ser retirados pela equipe durante a visita ou entregues diretamente pelos moradores nos pontos de coleta.

“O descarte pode ser feito pelo próprio agente durante a visita, quando identifica o material e aciona a equipe de suporte para recolhimento, ou pelo morador, que pode levar os itens diretamente ao ponto de coleta definido pela Prefeitura”, explica o gerente.

