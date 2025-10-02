Com chance de chuva, quinta-feira tem temperaturas estáveis em MS

As temperaturas devem permanecer estáveis nesta quinta-feira (2), em Mato Grosso do Sul, podendo ainda ter pancadas de chuvas e até temporais em algumas regiões, ajudando a diminuir as máximas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão aponta para predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque do dia são as temperaturas elevadas, com máximas entre 37°C e 40°C, especialmente nas regiões norte e bolsão.

Por outro lado, nas regiões sul, pantaneira e sudoeste, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em função da passagem de cavados em médios níveis da atmosfera. Nessas áreas, as temperaturas máximas tendem a ser mais amenas, podendo chegar até 28°C.

Estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 27-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-24°C e máxima de até 34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C 24°C e máximas entre 37-40°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 33°C.

