Com tempo estÃ¡vel, domingo terÃ¡ sol forte e calor em Mato Grosso do Sul

O tempo estável afastou definitivamente a chuva e com isso, contribui para o aumento das temperaturas. Prova disso é que o domingo, dia 15, será de bastante calor e máximas podendo chegar aos 36°C.

A umidade relativa do ar também ficará em alerta, podendo atingir valores de até 20%, especialmente durante as horas mais quente do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não é descartada de forma concreta as chances de chuva, mas em algumas regiões, as tempestades podem aparecer de forma repentina.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

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