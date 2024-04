E aí, já comprou seu barco? Chuvarada continua até amanhã na Capital

As notícias são boas para os amantes do frio ou tempinho chuvoso, uma vez que a ‘chuvarada’ que vem caindo em Campo Grande deve continuar até amanhã, partindo apenas para a chegada do frio. Até a chuva parar, vale lembrar que: 'os carros são como as lanchas, as motos como os jetskis e os pedestres são como os banhistas'.

O meteorologista Natálio Abrahão contou ao JD1, a chuva continua até manhã de quarta-feira (17), na Capital e na região. Depois, já na quinta e sexta-feira a chuva dá espaço para o frio e nevoeiro, garantindo a felicidade dos românticos que amam dormir de conchinha.

“Depois da chuva só nuvens muito nevoeiro. A temperatura cai na quinta-feira a noite. A sexta-feira de manhã poderá ser com nevoeiro e frio”, prevê Natálio.

Como a alegria de pobre dura pouco, o sol deve voltar a predominar o céu de Campo Grande durante o final de semana, elevando as temperaturas.

Previsão de 12°C – Ontem, o JD1 Notícias informou que o primeiro frio pra valer chega na sexta-feira (19), com mínimas de 12°C e 13°C nos municípios do extremo sul de MS.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a massa de ar frio de origem polar, responsável pelo primeiro frio do outono de 2024, chega ao País pelo interior do continente, o que aumenta o poder de resfriamento e facilita o espalhamento do ar frio por áreas do Estado.

Conforme ainda o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido o avanço da frente fria pelo Estado.

Apesar da expectativa para o frio, em Campo Grande são esperadas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 27-30°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

