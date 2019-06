Fim de semana será ensolarado com manhãs frias

O final de semana segue com tempo firme e ensolarado, com poucas nuvens e baixa expectativa de chuva abrangendo todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), Franciane Rodrigues, destaca que as manhãs ainda seguirão com temperaturas baixas, com mínima estimada em torno de 11ºC e a tarde pode atingir os 32ºC, no estado.

Em Campo Grande, a variação está estimada entre 16ºC a 31ºC. A previsão passada ao JD1 Notícias pela coordenadora é válida para o período entre sábado (8) e segunda-feira (10).

