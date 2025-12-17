Menu
Frente fria deixa clima ameno e mantém chance de chuva nesta quarta para MS

Possibilidade de mudança no tempo ainda segue com atuação de fenômeno

17 dezembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Céu azul e friozinho logo cedo em Campo GrandeCéu azul e friozinho logo cedo em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A passagem da frente fria por Mato Grosso do Sul, além de trazer a chuva de volta, deixou o clima mais ameno pela manhã. Nesta quarta-feira, dia 17, os termômetros registraram temperaturas amenas e a tendência é de um tempo mais firme.

Porém, não está totalmente descartada a possibilidade de chuva ao longo do dia, principalmente na região sul do Estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), previsão indica tempo mais firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em função da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 16°C e máximas podendo chegar a 26°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 30°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 27°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 18°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 27°C.

