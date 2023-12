JD1TV: Após chuvas, córregos quase transbordam na Capital

Saiba Mais Clima Duas cidades de MS estão entre as que mais tiveram chuva no país no domingo

Vários regiões de Campo Grande estão registrando um grande acúmulo de água, devido a forte chuva na Capital, desde a noite desse domingo (3). Na região central, o córrego que passa pela Avenida Ricardo Brandão registrou grande volume de água nesta segunda-feira (4).

Ao JD1 uma leitora compartilhou um vídeo feito no momento em que passou pela ponte do córrego no trecho da Avenida Ricardo Brandão, com a Rua Bahia.

Nas imagens é possível ver a enxurrada descendo pelo córrego. Veja:



Outra área com grande volume de água da chuva foi no córrego próximo ao Shopping Campo Grande, na Via Park. O nível da água segue alto no início desta tarde mas sem transbordar e gerar danos nas avenidas.



Próximo ao Shopping Campo Grande

