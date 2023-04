JD1TV: Confirmando a previsão, tempo começa a mudar na Capital

O feriadão da Semana Santa será de chuva e tempo instável em Campo Grande. Confirmando as previsões climáticas que apontavam chuva e uma frente fria, o dia que já tinha amanhecido nublado, virou o tempo de vez na tarde de hoje (6). Mato Grosso do Sul está sob Alerta Laranja, com chuvas intensas, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de árevores", diz alerta do Instituto.

Na região próxima ao Shopping Campo Grande, já é possível notar nuvens carregadas e forte ventania. Confira:

Ainda conforme a meteorologia, na Sexta-feira Santa a temperatura mínima pode chegar aos 20°C na Capital. No sábado e no domingo de Páscoa, a mínima fica em 19ºC, com probabilidade de chuva e trovoadas, segundo atualizações.

