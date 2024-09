JD1TV: Fumaça de queimadas brasileiras chega no Paraguai

Os incêndios que assolam diversas regiões do Brasil já estão afetando outros países vizinhos, e o Paraguai, que faz fronteira direta com Mato Grosso do Sul e Paraná, já sofre com as consequências, com a fumaça causando um clima nublado em várias cidades próximas da divisa brasileira.

Em um vídeo, enviado com exclusividade ao JD1, um leitor gravou a situação na ponte da BR-163 que serve como único acesso à Salto del Guairá, na divisa do Paraguai com MS e PR, onde mesmo durante a tarde, a visibilidade está comprometida pela nuvem de fumaça que já chega no país.

Típico Sol vermelho, relacionado à poluição, "marcou presença" na cidade paraguaia

A situação não é diferente na região central da cidade, que, em imagem enviada junto do vídeo, também aparece com baixa visibilidade, com o típico sol laranja, relacionado à altos níveis de poluição, podendo ser visto durante a tarde.

Confira o vídeo:

