Impressionante: Imagens flagram mudança de nuvens e início da chuva na Capital

Mais uma vez a previsão de chuva para esta sexta-feira (3) se confirmou logo pela manhã em Campo Grande, ainda conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec),os maiores acumulados de chuva devem ocorrer entre sexta e sábado (4) e podem ultrapassar os 50 mm/24hs.

A leitora, Ingrid Vidal registrou o momento de mudança no ceú e a aproximação da chuva de um edifício na região central da Capital. Assista:

Em Campo Grande as chuvas registram grandes acumulados desde a primeira semana de janeiro e já choveu mais de 300mm na Capital.

