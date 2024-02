JD1TV: Tira a roupa do varal! Bairros tem registro de chuva logo pela manhã

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), já indicava probabilidade de chuva para esta quinta-feira (8), e moradores dos bairros próximos ao Jardim Veraneio, Santa Fé, Jardim Tijuca e Nova Campo Grande já registraram os primeiros pingos nesta manhã.

Além disso, conforme o Cemtec, devido a combinação de calor e umidade, podem ocorrer tempestades com raios e ventos em parte do estado.

Em Campo Grande, apesar do tempo nublado, a previsão indica que a temperatura pode chegar até 32°C e mínima prevista é de 22°C.

Para quem gosta de um clima mais ameno, a hora de aproveitar é agora, pois de acordo com o meteorologista Natálio Abraão ao JD1, Mato Grosso do Sul será um dos estados mais afetados pela onda de calor que se aproxima do Brasil vinda da Argentina.

