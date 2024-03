Levou guarda-chuva? Resto do dia deve ser de chuva na Capital

Levou guarda-chuva? Assim como a manhã, o horario do almoço em Campo Grande foi marcado por mais uma chuva nesta quarta-feira (6). O tempo fechado desde o amanhecer, mesmo com períodos ensolarados, já apontava para a possibilidade. Segundo a meteorologia, a chuva deve permanecer ao longo do dia.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de chuva intensa, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, atingindo a Capital até sexta-feira (8), além de ventos intensos de 40-60 km/h.

O mesmo alerta vale para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. O clima de chuva está sob todo o Estado.

