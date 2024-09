Mais de 30 cidades em MS marcam umidade do ar mais baixa que a do Saara

As condições meteorológicas observadas nas últimas 24h pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), em Mato Grosso do Sul, mostra pelo menos 36 dos 40 municípios analisados com umidade do ar menos que 14%.

Para comparação, o deserto do Saara na África, o maior deserto quente do mundo, registra umidade do ar entre 14 a 20%. Cerca de 36 cidades em MS tiveram umidade abaixo desse valor.

Os municípios mais secos foram Água Clara que registrou umidade em 8%, Amambai e Coxim em 9%.

As cidades de Bataguassu, Chapadão do Sul e Costa Rica e Três Lagoas foram a 10%. A Capital , Campo Grande, junto com angélica, Aquidauana e Itaquirai registraram 12%.

Outros cinco municípios ficaram na linha de umidade igual a do Saara. Corumbá, Camapuã, Bandeirantes, Bonito e Aral Moreira tiveram os índices de umidades mais altos entre os municípios, ainda sim não passaram dos 18%.

Calor

Aliado ao tempo seco, as altas temperaturas também castigam o Mato Grosso do Sul que sofre com as queimadas agravadas pela seca da vegetação. Na quarta-feira (11), Coxim foi o município mais quente do estado registrando 41ºC de acordo com o Cemtec.

Água clara, Rio Brilhante e Porto Murtinho marcaram 40°C, enquanto alguns outros municípios como Fátima do Sul, Angélica e Aquidauana registraram 39°C.

Previsão de chuva



O sul-mato-grossense já pode tirar a poeira do guarda-chuva, já que previsão do clima aponta para a chega de uma frente fria no Estado, que virá acompanhada de chuvas em algumas regiões ainda na próxima semana.

Segundo o meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a aproximação de uma frente fria no Brasil deve causar chuvas em Mato Grosso do Sul.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, a chuva deverá ocorrer entre domingo (15) e segunda-feira (16).

Apesar das chuvas, existe uma maior probabilidade de ela chegar na região Sul de MS, enquanto na região Central, que engloba Campo Grande, existe uma chance média de chuvas na próxima semana.

Na região Norte Pantaneira, no entanto, existe uma chance muito baixa de chuva, mantendo o calor e clima seco.

O calor, no entanto, não irá embora de vez, já que a onda de calor e o bloqueio atmosférico não irão se dissipar completamente com a chegada da frente fria, que após se deslocar para o Atlântico, deve dar espaço para que a massa de ar quente volte a atuar.





