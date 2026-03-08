Menu
MS terÃ¡ domingo quente e com chance de chuva Ã  tarde

A previsÃ£o indica sol e baixa umidade ao longo do dia

08 marÃ§o 2026 - 08h40Sarah Chaves
Dia começou nublado em Campo GrandeDia comeÃ§ou nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O domingo (8) será de calor e baixa umidade em Mato Grosso do Sul, com previsão de aumento de nuvens e possibilidade de chuva forte entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A previsão indica sol com variação de nebulosidade ao longo do dia em todo o estado. As temperaturas seguem elevadas e podem alcançar entre 33 °C e 37 °C em algumas regiões. A umidade relativa do ar fica baixa, variando entre 20% e 40%, principalmente na metade sul do estado.

Entre a tarde e a noite, a tendência é de aumento das instabilidades atmosféricas, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A mudança nas condições do tempo ocorre devido à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, combinadas com o calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera.
Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse valor durante as instabilidades.

Nas regiões sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 21 °C e 36 °C. No Pantanal e sudoeste, os termômetros ficam entre 24 °C e 34 °C. Já nas regiões do Bolsão, norte e leste, as mínimas variam entre 21 °C e 23 °C e as máximas podem chegar a 36 °C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21 °C a 23 °C e a máxima deve variar entre 28 °C e 32 °C.

