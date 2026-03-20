Menu
Menu Busca sexta, 20 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Clima

Outono em MS deve ter menos chuva e temperaturas acima do normal

Calor deve persistir principalmente entre abril e maio no Estado

20 março 2026 - 13h55Vinicius Costa
Vista aérea de Campo GrandeVista aérea de Campo Grande   (Bruno Rezende/Secom)

O outono começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 20, em Mato Grosso do Sul com previsão de clima mais seco e temperaturas elevadas ao longo dos próximos meses, segundo prognóstico meteorológico.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a estação deve registrar chuvas abaixo da média histórica, com períodos de estiagem mais frequentes em diferentes regiões do Estado.

As temperaturas devem permanecer dentro ou acima da média para o período, com tendência de calor persistente, especialmente entre abril e maio, antes da chegada de frentes frias mais intensas.

Em grande parte do Estado as temperaturas médias variam entre 20°C e 24°C, enquanto no extremo sul chegam a 18°C ou 20°C e no extremo noroeste, entre 24°C e 26°C, durante o outono.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

O outono teve início às 10h45, no horário de MS, no Hemisfério Sul e se estende até junho. A estação é caracterizada pela transição entre o verão chuvoso e o inverno mais seco, com redução gradual das precipitações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã
Clima
Verão encerra com calor de 37°C e poucas chances de chuva em MS nesta sexta
Céu amanheceu com alguns nuvens em Campo Grande
Clima
Meteorologia não descarta temporais para Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira
Campo Grande sedia encontro nacional de amamentação e alimentação infantil em abril
Cidade
Campo Grande sedia encontro nacional de amamentação e alimentação infantil em abril
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Chuvas de verão devem aliviar calor nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu com alguns nuvens, mas calor predomina
Clima
Calor deve predominar nesta terça, mas chuvas de verão aparecem em MS
Sol brilhando e céu azul
Clima
Última semana do verão começa com possível retorno das chuvas em MS
Tempo deve ficar estável nese domingo em Campo Grande
Clima
Com tempo estável, domingo terá sol forte e calor em Mato Grosso do Sul
Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Sábado será de sol com variação de nuvens e possibilidade de chuva isolada em MS
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande
Clima
Chuvas podem dar trégua a partir desta sexta em Mato Grosso do Sul
Tempo nublado e chuvoso em Campo Grande
Clima
Instabilidade e chuvas seguem presentes em MS nesta quinta-feira

Mais Lidas

Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
Polícia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos é descoberto em Campo Grande
Mandado está sendo cumprido no Camelódromo
Polícia
Camelódromo é alvo de operação da PF contra esquema milionário de descaminho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/3/2026
Abadio morreu em dezembro do ano passado
Polícia
Polícia Civil captura homem por latrocínio brutal de idoso no Jardim Colibri