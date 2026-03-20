Outono em MS deve ter menos chuva e temperaturas acima do normal

O outono começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 20, em Mato Grosso do Sul com previsão de clima mais seco e temperaturas elevadas ao longo dos próximos meses, segundo prognóstico meteorológico.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a estação deve registrar chuvas abaixo da média histórica, com períodos de estiagem mais frequentes em diferentes regiões do Estado.

As temperaturas devem permanecer dentro ou acima da média para o período, com tendência de calor persistente, especialmente entre abril e maio, antes da chegada de frentes frias mais intensas.

Em grande parte do Estado as temperaturas médias variam entre 20°C e 24°C, enquanto no extremo sul chegam a 18°C ou 20°C e no extremo noroeste, entre 24°C e 26°C, durante o outono.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

O outono teve início às 10h45, no horário de MS, no Hemisfério Sul e se estende até junho. A estação é caracterizada pela transição entre o verão chuvoso e o inverno mais seco, com redução gradual das precipitações.

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