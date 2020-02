Poderá chover em algumas regiões do Estado neste fim de semana

A previsão do tempo para a maior parte de Mato Grosso do Sul é de pancadas de chuvas e céu parcialmente nublado a partir deste sábado (8).

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), a umidade relativa do ar poderá variar entre 50% a 95%. A mínima, no sábado, deve ser de 20°C e máxima 34°C.

Já para o domingo (9), a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva no setor centro-norte e leste do Estado. Nas demais áreas, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas à tarde.

A umidade relativa do ar estará alta com variação entre 55% a 95%. As temperaturas podem variar entre de 18 °C a 32 °C.

