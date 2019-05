Previsão de mais chuvas para este sábado, na capital

O sábado (4) em Mato Grosso do sul será nublado com previsão de chuva forte principalmente no norte, noroeste e oeste do estado. A mínima para hoje será de 19°C e a máxima de 32°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no domingo o sol predominará em todo o estado, podendo ter pancadas de chuvas no período da tarde. As temperaturas sobem, podendo chegar a 34°C.

Em Campo Grande o dia será nublado, com períodos de parcialmente nublado. Pode chover forte, principalmente à tarde. A mínima na capital será de 19°C e a máxima de 32°C.

