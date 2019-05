Tempestade pode atingir 17 municípios do estado neste sábado

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Em novo aviso meteorológico, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alertas de tempestade em Mato Grosso do Sul para este sábado (4). O alerta foi elaborado com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o alerta, 17 municípios estão em grau de perigo de tempestade com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 Km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Estão em alerta as cidades de Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos Do Buriti, Guia Lopes Da Laguna, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Terenos e Anastácio.

Os municípios das regiões do Pantanal, Leste Sul, Centro Norte Sul, Sul E Sudoeste estão em aviso de perigo potencial com Chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétricas e não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil, pelo 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Deixe seu Comentário

Leia Também