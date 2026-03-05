Menu
Quinta-feira promete calor intenso de quase 40Â°C em Mato Grosso do Sul

Umidade permanece em baixa, podendo ficar na casa dos 20%

05 março 2026 - 06h50
Céu limpo em Mato Grosso do SulCÃ©u limpo em Mato Grosso do Sul   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ Governo do Estado)

Mato Grosso do Sul terá mais um dia de calor intenso e nesta quinta-feira, dia 5, as temperaturas seguirão altas e com chances da sensação térmica superar a barreira dos 40°C.

A situação acontece devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, fazendo com que a umidade relativa do ar fique entre 20% e 40%, mantendo um tempo firme com sol e variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), apesar da condição mais estável, não se descartam pancadas de chuva típicas de verão, que podem ocorrer de forma isolada e rápida.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 24°C e máximas podendo chegar a 39°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 39°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 39°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 39°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de até 36°C.

