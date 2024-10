Sábado será de sol e máxima de até 35°C na Capital

A previsão do tempo indica predomínio do sol, altas temperaturas e variação da nebulosidade neste sábado (5), devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), cenário favorece o tempo quente e seco no Estado. O grande destaque são as temperaturas acima da média, podendo atingir os 38-43°C.

Para Campo Grande vai variar entre 22°C e 38°C.

Na região sul, leste e sudeste do Estado as mínimas ficam entre 18°C e 23°C, tendo máximas entre 31°C e 36°C. Já na região pantaneira a mínima será de 24°C, podendo chegar até 42°C. No bolsão, sudoeste e norte são esperadas mínimas entre 19-27°C e máximas entre 35-43°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também