Sábado terá temperatura máxima de 32ºC, segundo Inmet

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Com os termômetros marcando temperatura mínima de 18º e máxima de 32º, o sábado (16), será de céu claro com névoa úmida e, à tarde, parcialmente nublado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, a umidade relativa do ar máxima deve ficar em 80% e não oferece riscos à população campo-grossense.

Na região leste, a previsão é de céu parcialmente nublado com névoa úmida. A máxima será de 33°C em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.

Para Mato Grosso do Sul predomína o calor e a temperatura máxima poderá chegar aos 36°C com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas nas regiões norte e oeste.

