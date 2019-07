Sábado de sol e sem previsão de chuva em MS

O clima deve continuar ameno neste fim de semana em Mato Grosso do Sul. A meteorologia aponta que a massa de ar frio que atingiu diversas regiões do estado esta semana deve permanecer nos próximos dias. Para este sábado (27) a previsão é de tempo estável com sol forte nas regiões sul e oeste. Nas demais áreas, dia claro com névoa seca.

A temperatura mínima prevista é de 10°C no período da manhã, e a máxima chega aos 31°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar continua baixa, entre 21% e 30% - considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na capital, o dia fica parcialmente nublado a claro, com mínima prevista de 14°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%.

