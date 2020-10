Temperatura máxima não deve passar dos 31°C neste sábado

O tempo em Mato Grosso do Sul será de clima instável neste sábado (17), segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas nas regiões noroeste e norte do Estado. A umidade relativa do ar poderá variar entre 90% a 35% ao longo do dia.

Vento fraco a moderado em todas as regiões do Estado com possibilidade de rajadas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 19 °C a 37 °C.

Na capital variação de temperatura está estimada em 20 °C a 31 °C, com sol e poucas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada a tarde.

Confira como fica o tempo:

Deixe seu Comentário

Leia Também