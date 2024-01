Última semana de janeiro começa com calorão de 37°C em Mato Grosso do Sul

A última semana do mês de janeiro começa com bastante calor e poucas chances de chuva, apenas possibilidades de pancadas de chuvas de forma isolada em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (29), a previsão meteorológica indica altas temperaturas que podem chegar até 37°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda que seja poucas as chances de chuva, a instabilidade vem sendo provocado ao deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, o que causa a diminuição das temperaturas mínimas em algumas regiões.

No estado, a direção dos ventos está bem variável entre norte, leste e oeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Se tratando de temperaturas, a meteorologia indica que Campo Grande deve ter mínimas de 21°C e máximas de até 35°C.

São esperadas temperaturas mínimas entre 19-20°C e máximas de até 36°C nas regiões sul e leste. Para as regiões norte e bolsão, mínimas entre 21-23°C e máximas de até 37°C.

Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 22-26°C e máximas de até 37°C.

