A fila andou! Luan Santana chega com loira "misteriosa" em show e fãs especulam

Solteiro, após terminar o noivado com a modelo Izabela Cunha, o cantor Sul-mato-grossense Luan Santana surpreendeu os fãs, ao chegar em seu último show acompanhado de uma loira misteriosa.

Com o vídeo circulando nas redes sociais e os fãs curiosos para saber quem é a mulher, rumores apontam que se trata da assistente de palco do The Voice Kids, da TV Globo, Ana Cecilia Maia. Ela é ex-affair de Arrascaeta, jogador do Flamengo.

Cheio de simpatia, o cantor cumprimentou a todos ao subir no palco da apresentação, que aconteceu nesse sábado (8), em uma cidade do interior de São de Paulo. Os dois não estavam de mãos dadas, e não se intimidaram com as pessoas filmando e tirando fotos ao redor.

Na web, fãs do artistas deixaram comentários no perfil do Instagram da moça: “Cuida bem do nosso denguinho [Luan Santana]” e “Oi, princesa! Seja bem vinda à família Luan Santana”. Confira o vídeo:

luan santana solteiro não quer guerra com ninguém pic.twitter.com/7KXjIdDWlB — larinha. 21/45 (@spfcbeat) July 9, 2023

