Abril Verde: TJMS ilumina fachada com as cores da campanha

Estamos no Abril Verde, que objetiva conscientizar e discutir a importância da saúde, a segurança de trabalhadores e a prevenção de riscos no ambiente de trabalho. Por isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com a fachada do Gabinete dos Desembargadores iluminada com a cor verde.

A campanha Abril Verde foi instituída pela Lei nº 11.121/2005, e criada em virtude do Dia Mundial e Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, comemorado no dia 28 de abril pela Organização Internacional do Trabalho.

A campanha também faz referência ao dia 7 de abril, celebrado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial da Saúde. E ressalta a importância da valorização da saúde mental e da prevenção de problemas ambientais que possam afetar os trabalhadores no trabalho.

De acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT), foram registrados 612.900 acidentes de trabalho no Brasil em 2022. Desse número, cerca de 2,5 mil resultaram em morte do trabalhador.

A Previdência Social aponta que entre 2011 e 2022 foram notificados 7,5 milhões de acidentes de trabalho no país. Os homens representam 67% dos acidentes registrados, enquanto as mulheres são 32%.

Segundo do MPT, o Mato Grosso do Sul é o 13º Estado brasileiro em números de acidentes de trabalho. Foram registrados 10.012 acidentes em 2022, sendo que apenas Campo Grande teve 41% das ocorrências, seguida de Dourados, com 10%, e Três Lagoas, com 7%.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também