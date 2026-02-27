Fim de semana movimenta a Capital com música, teatro e feiras livres

De sexta a domingo, a cidade recebe uma agenda diversa que passa por espetáculos teatrais, exposições, feiras criativas, shows de rock, pagode, blues, house e noites dedicadas ao pop. A programação ocupa teatros, praças, bares, centros culturais e espaços alternativos, reunindo opções gratuitas e pagas para diferentes idades e estilos. Tem evento para curtir com a família, dançar até de madrugada, prestigiar artistas locais e aproveitar a cultura espalhada por vários pontos da Capital.
SEXTA-FEIRA
Feirinha da Casa HUB - Depois de uma estreia de sucesso em janeiro, a feirinha passa a integrar oficialmente o calendário cultural da Capital, acontecendo sempre na última sexta-feira do mês. O evento reúne gastronomia, música e empreendedores criativos em um dos pontos mais emblemáticos da Cidade Morena.
Horário: 17h às 22h
Local: Casa HUB (Av. Afonso Pena, 5842)
Entrada: gratuita
BOYTOY - Uma noite de atmosfera LGBT cosmopolita, reunindo pop contemporâneo, música eletrônica e muita energia na pista sob o comando dos DJs Abhner e Joca.
Horário: 21h às 2h
Local: Vexame (Av. Calógeras, 3100)
Entrada: gratuita
Pagode na Pele -A sexta-feira fica mais descontraída ao som do pagode raiz com Pauleta e Karla Coronel, em uma proposta para cantar junto e aproveitar o ritmo sem pressa.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria (R. Pedro Celestino, 1079)
Entrada: R$ 10
Mixi pela Cidade – “MixiCirquinho” - A palhaça Mixirica leva circo e teatro para regiões periféricas de Campo Grande com o espetáculo “MixiCirquinho”. A iniciativa aposta na cultura como direito e na palhaçaria como instrumento de encontro, afeto e formação das infâncias.
Horário: 15h
Local: Aldeia Estrela da Manhã (Rua Nazaré - Noroeste)
Entrada: gratuita
Estado Fantasma II - Corpos que se arrastam, se levantam e se reinventam em movimento espiralado compõem a cena entre luzes e sombras. A Cia de Dança do Pantanal convida o público a atravessar esse espaço sensível entre o que se vê e o que se oculta.
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200)
Entrada: gratuita
Exposição “Fotografia e Memória” - Exposição de imagens feitas pelo olhar de Rachid Waqued, serão mostrados registros da história e cultura de MS.
Local: MIS – Museu da Imagem e do Som
Horário: 7h30 às 17h30
Entrada: gratuita
Flashback do Blues - Uma noite dedicada aos grandes clássicos que marcaram época, reunindo sucessos inesquecíveis em uma verdadeira viagem musical. No palco, a energia contagiante da nossa rainha Patty Araújo ao lado da banda Control A promete embalar o público do começo ao fim.
Local: Blues Bar
Horário: a partir das 20h
Entrada: R$ 30 (limitada, somente na hora)
SÁBADO
Feira São Bento - Artesanato, gastronomia, música e um ambiente descontraído marcam a feira, que reúne famílias e visitantes em uma atmosfera acolhedora e cheia de movimento.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça República do Líbano (Av. Primeiro de Maio, 400)
Entrada: gratuita
O Colecionador de Brincadeiras - A Trupe Teatro de Brincar leva ao palco uma apresentação voltada para toda a família. Edu Brincante e sua trupe conduzem a cena com música, brinquedos e referências às infâncias brasileiras em uma proposta leve e interativa.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200)
Entrada: gratuito (retirada pelo Sympla)
Enterro dos Ossos - Para quem acredita que o carnaval só termina quando o fôlego acaba, a despedida da folia acontece ao som de rock, com chope gelado e clima animado para fechar a temporada em alta.
Horário: 20h
Local: Irlandês Pub (Rua Oceano Atlântico, 115)
Entrada: gratuito
Adoção Pet - A iniciativa busca garantir um novo lar para animais resgatados e reforçar a conscientização sobre a causa animal. Voluntários vestirão camisetas em alusão ao caso do cão Orelha, como gesto simbólico e alerta contra a violência.
Horário: 16h às 18h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuito
LABHITS Rock Legends - Um tributo ao vivo celebra bandas icônicas como Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen, reunindo sucessos que atravessaram gerações em uma noite para cantar junto e reviver clássicos do rock.
Horário: 20h
Local: Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186)
Entrada: R$ 20
Music Non Stop - A proposta é pista liberada ao som de house music do fim da tarde em diante, garantindo horas seguidas para quem não quer parar de dançar.
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria (R. Pedro Celestino, 1079)
Entrada: R$ 10
Vai DJ - A NON recebe uma noite de pista intensa com performances marcantes. O comando do som fica com DJ Mais Fortyyy, acompanhado por Deumathh, Jubba, Gaga Funkeira e Lady Afroo.
Horário: 21h
Local: NON (Rua Pimenta Bueno, 1270)
Entrada: R$ 10
Encontro de Relíquias - Na quinta edição, cerca de 200 veículos antigos ficam em exposição, reunindo admiradores de carros clássicos e curiosos para um passeio nostálgico sobre rodas.
Horário: 15h
Local: Shopping Norte Sul (Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300)
Entrada: gratuita
Mixi pela Cidade - O projeto realiza sua última apresentação neste sábado, encerrando a programação.
Horário: 10h
Local: Cufa (R. Livino Godói, 710)
Entrada: gratuita
Embrulha Ao Vivo - Criada por Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacappa, a comédia que conquistou o público no YouTube ganha versão teatral com personagens já conhecidos, esquetes marcantes e interação com a plateia em uma noite de muito humor.
Horário: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n)
Entrada: a partir de R$ 48
DOMINGO
Bêbados Habilidosos - Com forte conexão com a boemia e o universo dos bares, a banda brasileira apresenta um repertório que une blues tradicional a elementos de samba e rock em português.
Horário: 17h
Local: Cervejaria Canalhas (R. Oceano Atlântico, 99)
Entrada: gratuita
PontoKê - O karaokê mais conhecido da cidade comanda a noite com repertório variado, passeando por sucessos do pop ao funk para quem quiser soltar a voz.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar (R. Dr. Temistocles, 103)
Entrada: gratuita
Feira Borogodó - Em sua 21ª edição, a feira celebra o mês da mulher destacando a força da presença feminina nos espaços públicos, ocupando a cidade com arte, cultura e iniciativas de empreendedorismo criativo.
Horário: 9h
Local: Praça Coopha Fé (Rua das Garças, 3164)
Entrada: gratuita