Fim de semana movimenta a Capital com música, teatro e feiras livres

De sexta a domingo, a cidade recebe uma agenda diversa que passa por espetáculos teatrais, exposições, feiras criativas, shows de rock, pagode, blues, house e noites dedicadas ao pop. A programação ocupa teatros, praças, bares, centros culturais e espaços alternativos, reunindo opções gratuitas e pagas para diferentes idades e estilos. Tem evento para curtir com a família, dançar até de madrugada, prestigiar artistas locais e aproveitar a cultura espalhada por vários pontos da Capital.

SEXTA-FEIRA

Feirinha da Casa HUB - Depois de uma estreia de sucesso em janeiro, a feirinha passa a integrar oficialmente o calendário cultural da Capital, acontecendo sempre na última sexta-feira do mês. O evento reúne gastronomia, música e empreendedores criativos em um dos pontos mais emblemáticos da Cidade Morena.

Horário: 17h às 22h

Local: Casa HUB (Av. Afonso Pena, 5842)

Entrada: gratuita

BOYTOY - Uma noite de atmosfera LGBT cosmopolita, reunindo pop contemporâneo, música eletrônica e muita energia na pista sob o comando dos DJs Abhner e Joca.

Horário: 21h às 2h

Local: Vexame (Av. Calógeras, 3100)

Entrada: gratuita

Pagode na Pele -A sexta-feira fica mais descontraída ao som do pagode raiz com Pauleta e Karla Coronel, em uma proposta para cantar junto e aproveitar o ritmo sem pressa.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria (R. Pedro Celestino, 1079)

Entrada: R$ 10

Mixi pela Cidade – “MixiCirquinho” - A palhaça Mixirica leva circo e teatro para regiões periféricas de Campo Grande com o espetáculo “MixiCirquinho”. A iniciativa aposta na cultura como direito e na palhaçaria como instrumento de encontro, afeto e formação das infâncias.

Horário: 15h

Local: Aldeia Estrela da Manhã (Rua Nazaré - Noroeste)

Entrada: gratuita

Estado Fantasma II - Corpos que se arrastam, se levantam e se reinventam em movimento espiralado compõem a cena entre luzes e sombras. A Cia de Dança do Pantanal convida o público a atravessar esse espaço sensível entre o que se vê e o que se oculta.

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200)

Entrada: gratuita



Exposição “Fotografia e Memória” - Exposição de imagens feitas pelo olhar de Rachid Waqued, serão mostrados registros da história e cultura de MS.

Local: MIS – Museu da Imagem e do Som

Horário: 7h30 às 17h30

Entrada: gratuita



Flashback do Blues - Uma noite dedicada aos grandes clássicos que marcaram época, reunindo sucessos inesquecíveis em uma verdadeira viagem musical. No palco, a energia contagiante da nossa rainha Patty Araújo ao lado da banda Control A promete embalar o público do começo ao fim.

Local: Blues Bar

Horário: a partir das 20h

Entrada: R$ 30 (limitada, somente na hora)

SÁBADO

Feira São Bento - Artesanato, gastronomia, música e um ambiente descontraído marcam a feira, que reúne famílias e visitantes em uma atmosfera acolhedora e cheia de movimento.

Horário: 18h às 22h

Local: Praça República do Líbano (Av. Primeiro de Maio, 400)

Entrada: gratuita

O Colecionador de Brincadeiras - A Trupe Teatro de Brincar leva ao palco uma apresentação voltada para toda a família. Edu Brincante e sua trupe conduzem a cena com música, brinquedos e referências às infâncias brasileiras em uma proposta leve e interativa.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200)

Entrada: gratuito (retirada pelo Sympla)

Enterro dos Ossos - Para quem acredita que o carnaval só termina quando o fôlego acaba, a despedida da folia acontece ao som de rock, com chope gelado e clima animado para fechar a temporada em alta.

Horário: 20h

Local: Irlandês Pub (Rua Oceano Atlântico, 115)

Entrada: gratuito

Adoção Pet - A iniciativa busca garantir um novo lar para animais resgatados e reforçar a conscientização sobre a causa animal. Voluntários vestirão camisetas em alusão ao caso do cão Orelha, como gesto simbólico e alerta contra a violência.

Horário: 16h às 18h

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: gratuito

LABHITS Rock Legends - Um tributo ao vivo celebra bandas icônicas como Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen, reunindo sucessos que atravessaram gerações em uma noite para cantar junto e reviver clássicos do rock.

Horário: 20h

Local: Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186)

Entrada: R$ 20

Music Non Stop - A proposta é pista liberada ao som de house music do fim da tarde em diante, garantindo horas seguidas para quem não quer parar de dançar.

Horário: 17h

Local: Capivas Cervejaria (R. Pedro Celestino, 1079)

Entrada: R$ 10

Vai DJ - A NON recebe uma noite de pista intensa com performances marcantes. O comando do som fica com DJ Mais Fortyyy, acompanhado por Deumathh, Jubba, Gaga Funkeira e Lady Afroo.

Horário: 21h

Local: NON (Rua Pimenta Bueno, 1270)

Entrada: R$ 10

Encontro de Relíquias - Na quinta edição, cerca de 200 veículos antigos ficam em exposição, reunindo admiradores de carros clássicos e curiosos para um passeio nostálgico sobre rodas.

Horário: 15h

Local: Shopping Norte Sul (Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300)

Entrada: gratuita

Mixi pela Cidade - O projeto realiza sua última apresentação neste sábado, encerrando a programação.

Horário: 10h

Local: Cufa (R. Livino Godói, 710)

Entrada: gratuita

Embrulha Ao Vivo - Criada por Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacappa, a comédia que conquistou o público no YouTube ganha versão teatral com personagens já conhecidos, esquetes marcantes e interação com a plateia em uma noite de muito humor.

Horário: 20h

Local: Palácio Popular da Cultura (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n)

Entrada: a partir de R$ 48

DOMINGO

Bêbados Habilidosos - Com forte conexão com a boemia e o universo dos bares, a banda brasileira apresenta um repertório que une blues tradicional a elementos de samba e rock em português.

Horário: 17h

Local: Cervejaria Canalhas (R. Oceano Atlântico, 99)

Entrada: gratuita

PontoKê - O karaokê mais conhecido da cidade comanda a noite com repertório variado, passeando por sucessos do pop ao funk para quem quiser soltar a voz.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar (R. Dr. Temistocles, 103)

Entrada: gratuita

Feira Borogodó - Em sua 21ª edição, a feira celebra o mês da mulher destacando a força da presença feminina nos espaços públicos, ocupando a cidade com arte, cultura e iniciativas de empreendedorismo criativo.

Horário: 9h

Local: Praça Coopha Fé (Rua das Garças, 3164)

Entrada: gratuita

