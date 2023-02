AGORA: Bruno Gaga aperta botão da desistência e deixa a casa do BBB 23

O participante Bruno Gaga apertou o botão da desistência na tarde desta sexta-feira (17) após a Prova do Líder. Com isso, o brother deixa a casa do BBB 23.

"Muita pressão, saudades dos meus pais, minha família! Cheguei no meu limite! Não tava conseguindo ser eu... tava sofrendo muito!", disse. Veja:

