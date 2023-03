Agora: Mexicana Dania Mendez entra na casa do BBB23; Assista

Veio aí! A mexicana Dania Mendez entrou na casa mais vigiada do Brasil na tarde desta quarta-feira (15). Alguns brothers estavam reunidos no jardim no momento em que o Big Fone tocou, avisando que uma nova participante iria entrar na casa.

A modelo e influenciadora tem 31 anos e reúne mais de 7 milhões de seguidores em suas contas nas redes sociais. Ficou conhecida pela participação marcante em um reality show de relacionamento de seu país.

No BBB, ela terá o Poder Curinga com duas alternativas: o voto duplo ou o voto anulado. Ela vai comunicar essa decisão no domingo.

Empolgados e incrédulos, os participantes receberam Dania com euforia. A chegada da mexicana foi exibida ao vivo na programação da TV Globo. Confira o momento:

