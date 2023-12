AGORA: Zé Neto sofre grave acidente após caminhonete capotar várias vezes

O cantor de sertanejo, Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira (5), na BR-153, em Icém, cidade localizada no interior de São Paulo. A caminhonete que ele estava teria capotado na pista.

Conforme as informações iniciais, do site Votunews, ele passava pelo trevo que dá acesso ao condomínio Enceada, ao voltar de seu rancho, quando o condutor perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes.

Como o acidente aconteceu há pouco, ainda não existem informações a respeito do estado de saúde do cantor. As equipes de socorro do município teriam sido acionadas para atender a ocorrência.

Assista ao um vídeo filmado por populares que circula nas redes sociais:

Zé Neto sofreu acidente de carro..... Que final de ano é esse pic.twitter.com/o1xZWHdIsw — Ronald (@ronald_olivei) December 6, 2023

Leia na íntegra a nota oficial da assessoria do cantor:

