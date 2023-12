Ainda dá tempo! Correios ampliam prazo para adoção de cartinhas de Natal

Boneca, carrinho, bola, roupa e até sapato são os presentes de Natal mais pedidos pelas crianças brasileiras por meio da campanha 'Papai Noel dos Correios'. O prazo da campanha foi estendido para o dia 20 de dezembro, para que o número de cartinhas adotadas neste ano possa ser ampliado. Antes, o prazo para adoção e entrega dos presentes ia até o dia 15 deste mês.

Em Mato Grosso do Sul, 6,3 mil pedidos podem ser atendidos, informa o órgão em nota enviada à imprensa. A ação abrange crianças de instituições de ensino matriculadas até o 5º ano do Ensino Fundamental.

A campanha, realizada há 34 anos pela empresa, começou com uma ação de solidariedade dos funcionários dos Correios. Ao ver cartinhas para o Papai Noel deixadas pelas crianças nas caixas de correio, os carteiros acabaram se mobilizando para atender os pedidos. Mais tarde, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por toda a sociedade.

Segundo a diretora de Governança e Estratégia da estatal, Juliana Picoli Agatte, os pedidos das crianças quase sempre são simples, e a adoção das cartinhas faz bem também para quem presenteia. “Às vezes, parece difícil despender um tempo do seu dia para comprar um presente, mas vale a pena parar um momento, é gratificante. Isso é bom para a gente também".

Participe da campanha deste ano, clique aqui e adote uma cartinha!

