AjudeOMateus: Jovem faz apelo para achar dona do celular que tirou foto dele com artista

Perder a foto com a artista não é uma opção para o Mateus. O jovem fez um apelo nas redes sociais para a pessoa que tirou uma foto dele com a cantora Luiza Martins no último fim de semana, em Campo Grande, se manifestar e compartilhar o registro do momento.

Tudo aconteceu no show da sertaneja na sexta-feira (24), na casa noturna Valley.

"Galera, boa noite a todos meus seguidores e seguidoras aqui do Instagram. Na última sexta-feira fui no show da Luiza Martins e entrei no camarim dela, mas tirei fotos com o celular de uma menina que estava lá e agora não tenho as fotos", disse ele na internet.

De acordo ainda com Mateus, a dona do celular teria mandado as fotos pelo direct da rede social, no entanto, elas nunca chegaram para ele. "Parece que ela chegou a mandar as fotos mas não chegou no meu direct nada. No dia do show essa menina estava de vestido preto e tem o cabelo loiro. Ela estava com uma amiga que também usava um vestido preto. Queria que o post chegasse até ela, e eu recuperasse as fotos. Ajudem compartilhando, por favor!", pediu o jovem. Veja:

